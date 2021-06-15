Эрдоган приехал в Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев приехали в город Шуша (Шуши), который до осени прошлого года находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

Визит Эрдогана в Азербайджан продлится два дня, 15 и 16 июня. «После саммита НАТО мы едем в Шушу, историческую и культурную столицу Азербайджана. Этот визит, венчающий победу в Карабахе, еще больше укрепит и углубит турецко-азербайджанские связи. История Кавказа переписывается с верой, настойчивостью и мужеством», — заявил ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Алиев и Эрдоган собираются подписать соглашение, которое, по словам турецкого лидера, станет одним из самых крупных между двумя странами.

Шуша находится в 10 километрах от столицы НКР — Степанакерта. Ее называют ключевым городом в регионе. Осенью 2020 года во время последней войны в Нагорном Карабахе она вернулась под контроль Азербайджана.