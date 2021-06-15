Турция и Азербайджан договорились о союзничестве и обороне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о союзничестве, сообщает ТАСС.

По словам Алиева, документ имеет «историческое значение». Он сообщил, что декларация охватывает все направления сотрудничества между Анкарой и Баку, в том числе регламентирует обязательства по обороне и взаимопомощи. Других деталей он не сообщил.

Документ получил название Шушинской декларации — в городе Шуша (Шуши) в Нагорном Карабахе проходила встреча лидеров двух стран. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT, источники в администрации Эрдогана утверждают, что в соглашении также говорится о совместном восстановлении Карабаха.

О приезде Эрдогана в Шушу сообщалось ранее 15 июня. Также стало известно, что к визиту турецкого президента Азербайджан перебросил в город несколько сотен бойцов элитных подразделений спецназа, среди которых также есть инструкторы из Турции. Подписанная декларация стала одним из самых крупных соглашений между Анкарой и Баку.