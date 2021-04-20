Алиев оценил версию о доставке обломков «Искандеров» в Карабах из Сирии

Версия о доставке обломков оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в Нагорный Карабах из Сирии является открытым обвинением против Азербайджана, заявил президент республики Ильхам Алиев. Его цитирует РИА Новости.

«Я не считаю это случайными версиями. Потому что даже в тех версиях — правда, это выдвигала пресса — в любом случае мы видим системный подход», — оценил Алиев.

По его словам, Азербайджан обвиняют в фальсификации, однако никто не может доказать, что это было на самом деле.

Ранее 20 апреля глава республики сообщил, что получил от Москвы ответ на письмо об использовании «Искандеров» российского производства в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Он уточнил, что Минобороны России не фиксировало в Карабахе запусков своих оперативно-тактических ракетных комплексов.

2 апреля Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) заявило, что обнаружило на территории Нагорного Карабаха обломки ракет «Искандера». Отмечалось, что фрагменты нашли в городе Шуша 15 марта при очистке территорий от мин. Позже азербайджанские власти опубликовали фото обнаруженных обломков, на которых, в частности, были запечатлены хвостовые части ракет и фрагменты с нанесенной маркировкой.

При этом в Минобороны России говорили, что в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе «Искандеры» не применялись, а весь боезапас ракет находится на военных складах Армении.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. В регион был введен российский миротворческий контингент.