Россия ответила на письмо Баку об обломках ракет «Искандеров» в Карабахе

Баку получил от Москвы ответ на письмо об использовании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» российского производства в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

По словам Алиева, Минобороны России в ответ на обращение Азербайджана заявило, что не фиксировало в Карабахе запусков «Искандеров».

Ранее в апреле Алиев сообщил, что Министерство обороны Азербайджана направило официальное письмо в российское военное ведомство с фотографиями и доказательствами применения ОТРК, но пока не получило ответа. Тогда же он рассказал, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным обнаружение обломков ракет.

2 апреля Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) сообщило, что обнаружило на территории Нагорного Карабаха обломки ракет «Искандера». Отмечалось, что фрагменты нашли в городе Шуша 15 марта при очистке территорий от мин. Позже азербайджанские власти опубликовали фото обнаруженных обломков, на которых, в частности, были запечатлены хвостовые части ракет и фрагменты с нанесенной маркировкой.

При этом в Минобороны России заявляли, что в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе «Искандеры» не применялись, а весь боезапас ракет находится на военных складах Армении.