Пушков рассказал о желании Байдена «прощупать» Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о желании президента США Джо Байдена «прощупать» российского лидера Владимира Путина насчет сближения с Китаем во время прошедших переговоров в Женеве. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Еще до саммита было ясно, что скрытой повесткой переговоров для Байдена было желание "прощупать" лидера России насчет возможности предотвратить сближение России с Китаем. Отсюда — и это предупреждение», — написал Пушков. Сенатор также прикрепил новость о том, что Байден порекомендовал России подумать, стоит ли Москве «усиливать зависимость от Китая».

По его словам, президенту США не стоит давать России такого рода «советы». Пушков добавил, что со стороны самого Вашингтона Москва видит лишь «санкции, силовое давление, угрозы и "смену режимов" в соседних странах». «И при таком послужном списке враждебных действий Вашингтон хочет запугать нас гипотетической зависимостью от Китая, который не проявляет к нам враждебности ? Странная логика», — заключил он.

Ранее 17 июня замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на форуме Globsec 2021 в Братиславе рассказала, что президент США Джо Байден во время встречи 16 июня призвал своего российского коллегу Владимира Путина задуматься, следует ли Москве увеличивать зависимость от Пекина.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж.