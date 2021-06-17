Байден призвал Путина задуматься о зависимости России от Китая

Президент США Джо Байден во время встречи 16 июня призвал своего российского коллегу Владимира Путина задуматься, следует ли Москве увеличивать зависимость от Пекина. Об этом рассказала замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на форуме Globsec 2021 в Братиславе.

По ее словам, опасения Байдена связаны с планами Китая на мировой арене, которые сопряжены с постепенной экспансией в новые регионы.

Нуланд прибыла в Женеву на саммит Россия — США вместе с американским президентом Джо Байденом. Кроме того, туда приехали госсекретарь Энтони Блинкен, посол США в России Джон Салливан, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, старший директор по России и Центральной Азии в Совете нацбезопасности (СНБ) США Эрик Грин.

С Путиным на саммит прибыли глава МИД России Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский посол в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков, а также замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак.

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