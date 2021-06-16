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Лавров прокомментировал тест на коронавирус словами «вскрытие покажет»

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Глава МИД России Сергей Лавров сдал тест на наличие коронавируса в Женеве. Кадры с места событий публикует представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

На вопрос о том, каким может быть результат, министр ответил: «Вскрытие покажет». В ответ журналисты пошутили, что Лаврову предоставили «необычный вариант теста».

Глава МИД прибыл на саммит России и США в Женеве, который пройдет 16 июня. Лавров сопровождает российского президента Владимира Путина. Кроме него в Швейцарии присутствуют помощник главы государства Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский посол в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков.

Вместе с американским президентом Джо Байденом в Женеву прибыли госсекретарь Энтони Блинкен, замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, посол США в России Джон Салливан, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, старший директор по России и Центральной Азии в Совете нацбезопасности (СНБ) США Эрик Грин и директор по России в СНБ Стергос Калудис.


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