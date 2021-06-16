Стало известно об отказе Байдена вводить санкции по «Северному потоку-2»

Госдепартамент США настаивал на введении санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2», однако президент Джо Байден отказался. Об этом стало известно газете Washington Post.

По информации близких источников, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за санкции против проекта.

Однако Байден, а также высокопоставленные представители совета национальной безопасности отказались от ограничений из-за опасения испортить отношения с Германией. Издание также указывает, что так как проект практически завершен, Белый дом рассматривает его как совершившийся факт, поэтому нет смысла ставить под угрозу отношения двух стран.

В конце мая американский лидер Джо Байден сообщил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.