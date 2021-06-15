В Германии оценили вероятность новых санкций США против «Северного потока-2»

В Министерстве иностранных дел Германии оценили вероятность введения новых санкций США против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел страны Хайко Маас не исключил новых ограничений против проекта газопровода со стороны Вашингтона. «Как демократы, так и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении "Северного потока-2"», —подчеркнул он.

В конце мая американский лидер Джо Байден сообщил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2».

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начнут заполнять газом уже 11 июня.