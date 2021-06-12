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Меркель раскрыла Байдену свою позицию по «Северному потоку-2»

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Michael Kappeler / Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с президентом США Джо Байденом на полях саммита G7, в ходе которого она раскрыла свою позицию по проекту «Северный поток-2». Ее слова приводит РИА Новости.

Меркель заявила, что сейчас идут переговоры с американским правительством и экспертами федерального правительства. «Считаю, что мы на правильном пути», — сказала Меркель, добавив, что Украине необходимо и впредь оставаться партнером в транзите природного газа.

Лидеры двух стран также обсудили предстоящие переговоры Байдена с Владимиром Путиным и обменялись мнениями по саммиту НАТО и «по вопросу Афганистана».

Ранее политический директор МИД Германии Йенc Плетнер заявил, что решение США не вводить новые санкции против газопровода «Северный поток-2» было важным. Дипломат заявил, что проект остался целесообразным для Европы с точки зрения энергетической политики. Он подчеркнул необходимость развеять опасения, связанные с газопроводом.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.

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