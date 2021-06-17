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Путин описал Байдена фразой «выглядит бодро»

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Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Президент США Джо Байден выглядит бодро. Такой фразой американского лидера описал президент России Владимир Путин, отметив, что они проговорили два с половиной часа. Слова главы государства передает РИА Новости.

«Он выглядит бодрым. Мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть больше, часа. Он полностью в материале. Время от времени заглядывал в свои записи — мы все так делаем», — сказал глава государства в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Российский лидер также подчеркнул, что глава Белого дома является профессионалом. «Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», — сказал президент.

Глава государства также отметил, что тот образ президента США, который рисуют СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. «Я хочу сказать, что тот образ — образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», — добавил он.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж.

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