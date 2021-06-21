В Германии предостерегли Запад от попыток унизить Россию

Колумнист германского издания Der Spiegel Беттина Гаус в своем материале предостерегла западные страны от попыток унизить Россию.

В своей статье журналистка отмечает, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве американский лидер Джо Байден пытался продемонстрировать превосходство Запада, отмежевавшись при этом от своего предшественника Дональда Трампа. При этом, отмечает она, Путин выступал в качестве уверенного в себе государственного деятеля, который встречается с президентом Соединенных Штатов на равных.

Гаус также напомнила, что в ходе саммита НАТО Байден обратился к союзникам по альянсу с заверениями в дружбе. «Сегодня господствует убежденность в том, что Запад победил и может теперь всем остальным державам указывать их реальное место. Это весьма опасная форма переоценки собственных возможностей», — пишет колумнист. Журналист напомнила, что попытки унизить сильные в военном отношении страны не являются мудрой стратегией.

Встреча российского и американского президентов прошла в среду, 16 июня, в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.