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В Госдуме назвали антироссийские санкции США «недобросовестной конкуренцией»

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Санкции США против трубопровода «Северный поток-2» нужны американцам, чтобы они смогли продвигать свой газ на европейских рынках, что является ярким примером «недобросовестной конкуренции», считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он заявил РИА Новости.

По его мнению, встреча американского лидера Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным 16 июня в Женеве, которая прошла конструктивно, не может заставить США отказаться от своей антироссийской санкционной политики.

«В случае с "Северным потоком-2" санкции США являются ярким примером недобросовестной конкуренции по продвижению американского сжиженного газа на европейские рынки. Не надо впадать в иллюзии и считать, что более менее конструктивный дух Женевы в одночасье изменит этот вектор политики Вашингтона», — заявил парламентарий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление США о планах ввести новые санкции из-за газопровода «Северный поток-2». По ее словам, Штаты пытаются решить проблемы собственной неконкурентоспособности.

20 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Вашингтон готовит новые санкции против связанных с «Северным потоком-2» компаний. Также в США пообещали ввести новые санкции против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включенный Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).

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