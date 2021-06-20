США объявили о новых санкциях против России из-за Навального

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Вашингтон готовит новые санкции против Москвы из-за ситуации с учредителем ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», — заявил он в эфире CNN.

В марте Канада также ввела санкции против девяти чиновников из России по делу Навального. В санкционный список вошли директор ФСБ России Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие. Ограничения предусматривают запрет на ведение дел с имуществом российских чиновников, а также оказание им финансовых или связанных с ними услуг.

Алексей Навальный был объявлен в розыск за нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». 17 января его задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил оппозиционеру условный приговор за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.