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Канада ввела новые санкции против России из-за Крыма

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Фото: Jim Young / Reuters

Министерство иностранных дел Канады ввело новые санкции против России. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Так, под ограничения попали двое россиян и четыре компании. В санкционный список включены генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов, гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин, а также предприятия ОАО «Ленпромтранспроект», ОАО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и «Крымская первая страховая компания».

Канада выразила сожаление из-за «серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека» в Крыму. Оттава поддерживает Украину и ее народ, который «продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России», сказано в заявлении главы МИД Марка Гарно.

24 марта Канада ввела санкции против девяти чиновников из России по делу Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В санкционный список вошли директор ФСБ России Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие.

В МИД России заявили, что отношения с Канадой дошли до исторического минимума. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, такая позиция не сходится с канадскими национальными интересами и «лишает внешнюю политику страны не только самостоятельности, но и нацеленности на многостороннюю дипломатию». Россия открыта для честного диалога, однако будет жестко отвечать на враждебные действия.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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