МИД России заявил об историческом минимуме в отношениях с Канадой

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что отношения с Канадой дошли до исторического минимума. Соответствующий комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой появился на сайте министерства в четверг, 25 марта.

Захарова прокомментировала введение Оттавой санкций против Москвы, назвав их результатом русофобских инстинктов. «Канадская правящая элита уже довела наши двусторонние отношения до исторического минимума ради бессмысленной и контрпродуктивной конфронтации с Россией в угоду геополитическим амбициям Вашингтона», — объяснила дипломат.

В комментарии подчеркивается, что такая позиция не сходится с канадскими национальными интересами и «лишает внешнюю политику страны не только самостоятельности, но и нацеленности на многостороннюю дипломатию». Захарова подчеркнула, что Россия открыта для честного диалога, однако будет жестко отвечать на враждебные действия.

Ранее российское посольство в Оттаве оценило санкции, введенные Канадой накануне, и предостерегло эту страну от «языка санкций». По словам председателя дипмиссии, новые ограничения абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления на Россию.

Канада ввела санкции против девяти чиновников из России по делу Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Введенные ограничения предусматривают запрет на ведение дел с имуществом российских чиновников, а также оказание им финансовых или связанных с ними услуг. Девять россиян из списка не смогут также въезжать в Канаду в рамках Закона об иммиграции и защите беженцев. Кремль объявил эти санкции вне закона и заявил, что Москва примет ответные меры.