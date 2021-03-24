Россия предостерегла Канаду от «языка санкций»

Российское посольство в Оттаве оценило санкции, введенные Канадой накануне, и предостерегло эту страну от «языка санкций». Заявление председателя дипмиссии передает ТАСС.

По словам дипломата, новые ограничения абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления на Россию. «Разговаривать с нами языком санкций контрпродуктивно», — заявил он, подчеркнув, что этот «недружественный шаг» не останется без «адекватного ответа».

В посольстве также отметили, что попытки Канады вмешаться в дела России и навязать «искаженное и политизированное восприятие действительности» обречены на провал. «Прежде чем заниматься нравоучениями, Оттаве следовало бы подумать о собственных правочеловеческих прегрешениях, включая систематическое насилие в отношении коренного населения и проявления расовой дискриминации», — заключили там.

Канада ввела санкции против девяти чиновников из России по делу Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Введенные ограничения предусматривают запрет на ведение дел с имуществом российских чиновников, а также оказание им финансовых или связанных с ними услуг. Девять россиян из списка не смогут также въезжать в Канаду в рамках Закона об иммиграции и защите беженцев. Кремль объявил эти санкции вне закона и заявил, что Москва примет ответные меры.