Захарова назвала российскую оппозицию агентами влияния Запада

Представитель МИД России Мария Захарова назвала российскую несистемную оппозицию агентами влияния Запада. Об этом она рассказала в эфире радио «Говорит Москва».

«Если люди, силы поддерживаются из-за рубежа, финансируются из-за рубежа, проводят политику, которая выгодна зарубежным странам, если они выступают против национальных интересов в пользу интересов зарубежных стран — какие же это либерально-демократические силы? Не надо прикрываться этим по-настоящему высоким званием», — заявила дипломат.

По ее мнению, на самом деле представители оппозиции, которые поддерживают санкции западных стран — это «агенты влияния». Захарова сочла, что они проводят интересы других стран на территории России, в то время как на самом деле «демократия означает возможность политического процесса внутри страны».

2 марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.

Тогда же США обнародовали список россиян, попавших под санкции. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Позже в МИД России заявили, что скоро последует симметричный ответ на новые санкции.

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