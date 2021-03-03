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Байден продлил санкции против России

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Президент США Джо Байден продлил на год санкции против России, введенные в 2014 году в связи с событиями в Крыму и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, который глава государства направил в Конгресс.

Согласно его тексту, Байден считает, что режим чрезвычайной ситуации, который был введен против России рядом президентских указов семь лет назад, должен оставаться в силе и после 6 марта 2021 года и быть продлен еще на год. Причиной данного решения в документе указывается то, что действия и политика, которых касались указы главы государства, до сих пор представляют «необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

26 февраля на сайте Белого дома было опубликовано заявление Байдена, в котором он называет Крым частью Украины. По его словам, Россия семь лет назад нарушила международное право, суверенитет и территориальную целостность своего соседа.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

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