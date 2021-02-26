Байден высказался о принадлежности Крыма

Президент США Джо Байден высказался о принадлежности Крымского полуострова. Об этом говорится в заявлении главы государства, распространенном Белым домом.

В документе отмечается, что он распространен «в связи с годовщиной российского вторжения» на территорию Украины. «В эту мрачную дату мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина», — говорится в заявлении.

Байден также указал, что Вашингтон «не признал и никогда не признает предполагаемую аннексию полуострова Россией». «Мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что Байден будет принимать решение о выстраивании отношений с Россией после завершения оценки американской разведкой ряда шагов, которые сделала Москва в последние годы.

До этого сообщалось, что Россия направила администрации Байдена запросы на организацию первых контактов и надеется на «прагматичное сотрудничество».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.