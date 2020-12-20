В Крыму оценили слова Зеленского о «глубоких отношениях» с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно рассчитывает на избранного президента США Джо Байдена в решении территориальных вопросов. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его мнению, в словах Зеленского красной нитью проходит желание получить американское финансирование на антироссийские проекты. «Самой Украине никто и никогда не поможет из западных партнеров стать развитым государством, надеяться можно только на свои силы и на братскую Россию», — отметил Гемпель.

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Также он указал, что никто и никогда не сможет повлиять на решение крымчан быть в составе России. «Все это пустое сотрясание воздуха. Как Зеленский, так и Байден могут лично приехать в Крым и спросить крымчан, в какой стране они хотят жить. Ответ не заставит себя долго ждать. Для крымчан нет другого государства и родины, чем Россия», — добавил депутат.

Ранее в интервью The New York Times Зеленский заявил, что отношения Киева и Вашингтона могут быть усилены благодаря тому, что Байден ранее имел «глубокие отношения» с Украиной. Это в свою очередь, по оценке украинского лидера, поможет урегулировать конфликт в Донбассе и решить вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.