Зеленский поведал об общих победах США и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и поведал об «общих победах» двух государств в своем Facebook-аккаунте.

«Сегодня День памяти и уважения воинов нашего стратегического партнера и союзника — Соединенных Штатов Америки. Украинские американцы с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США», — написал украинский лидер.

Зеленский привел в пример американского морского пехотинца Майкла Странка, который участвовал в боях за Иводзиму во время Второй мировой войны, а также напомнил о нескольких американцах украинского происхождения, которые были удостоены Медали Почета — высшей военной награды в США.

По словам главы государства, эти «легендарные украино-американские воины» являются «живым свидетельством американских ценностей». «Украино-американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества», — заключил Зеленский.

7 ноября Зеленский поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, а также напомнил о дружбе между странами. По его словам, Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии и борьбы с коррупцией.