Зеленский поздравил Байдена и напомнил о дружбе с США

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, а также напомнил о дружбе между странами. Он написал поздравительное сообщение в своем аккаунте в Twitter.

«Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами», — отметил президент. По его словам, Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии и борьбы с коррупцией. «Наша дружба становится только крепче!» — подытожил украинский президент.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».