Для главы Конституционного суда Украины приготовили виселицу

Антикоррупционные активисты установили виселицу у дома главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и провели митинг, на котором потребовали отправить его в отставку, сообщает «Страна».

Поводом стала отмена главных статей антикоррупционного законодательства, касающихся недостоверного декларирования, незаконного обогащения, электронного декларирования и полномочий Национального антикоррупционного бюро.

Организаторами акции выступили «Автомайдан» и «Центр противодействия коррупции». Они требовали от полиции пропуска к дому Тупицкого, но та отказалась. Митинг завершился без инцидентов.

В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о прекращении полномочий судей Конституционного суда, а также признании ничтожным их решения по поводу декларирования. Если его утвердят, то закон «О предотвращении коррупции» останется без изменений. При этом Конституционный суд теоретически может признать такое решение Рады незаконным.

Сам глава государства назвал демарш судей «публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов», а самих заказчиков охарактеризовал как «чертей из политического ада», которые на Хэллоуин «открывают свои настоящие лица».

Ранее активисты забросали двор Конституционного суда презервативами и дымовыми шашками, после чего ведомству пришлось срочно закупать окна и новые двери.

В свою очередь Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило в отношении Тупицкого уголовное дело по статьям о госизмене и отчуждении земель в Крыму.