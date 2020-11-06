Зеленский поручил обеспечить жителям Донецка и Луганска доступ к украинскому ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу обеспечить доступ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к украинскому телевидению. Об этом заявил руководитель офиса президента Андрей Ермак, передают «Новости Донбасса».

«Когда мы приезжаем в Донбасс, люди там смотрят российское телевидение. Люди строят свои впечатления, ощущения о том, что происходит в стране, не через украинские каналы, не через украинское телевидение», — сказал он.

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Ермак отметил, что Зеленский четко поставил задачу, чтобы в течение нескольких недель население ДНР и ЛНР, а также Крыма имело возможность смотреть украинское ТВ. Они должны получать «правдивую информацию» о происходящем на Украине, считает президент.

«Людей объединяют очень простые вещи: жизнь в достатке, спокойная, мирная, прогнозируемая, и именно в этом мы видим свою задачу — сделать так, чтобы каждый украинец чувствовал себя счастливым на своей земле», — подчеркнул Ермак.

В марте для жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса создали государственный украинский телеканал «Дом». Главной его целью является «возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня» жителей ДНР и ЛНР.