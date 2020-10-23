Трамп обвинил Байдена в допущении присоединения Крыма к России

Президент США Дональд Трамп во время дебатов обвинил своего оппонента Джо Байдена в том, что тот в свое время допустил присоединение Крыма к России. Его слова на теледебатах передает «Интерфакс».

«Именно при нем Россия забрала себе часть Украины», — заявил американский президент.

Ранее Трамп обвинил Байдена в получении денег от России. При этом сам он заявил, что никаких сумм от российской стороны никогда не получал.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.