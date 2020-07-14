Личный адвокат Трампа опубликовал карту Украины без Крыма

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани поделился видео с картой Украины без Крыма. Эта запись опубликована на его канале в YouTube.

Упомянутую карту содержит обложка видео. При этом официальная позиция США заключается в том, что Россия незаконно присоединила полуостров.

В авторской передаче под названием «Здравый смысл» Джулиани рассказывает о хищении денег со стороны экс-президента страны Барака Обамы и бывшего вице-президента Джо Байдена. Они якобы удержали 5,3 миллиарда долларов, которые должны были выделить на финансовую помощь Украине.

Материалы по теме «Если вы сможете заняться этим вопросом...» Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту

В сентябре 2019 года в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Дональд Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына Джо Байдена в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. Ключевую роль в реализации давления, как утверждается, играл Джулиани.

После этого демократы инициировали процедуру импичмента, по итогам которой Трамп был оправдан. В мае федеральный судья Эми Джексон обязала администрацию Трампа передать суду по меньшей мере 20 электронных писем, в которых говорится о военной помощи США Украине.

Страны ЕС, США и Украина ввели ограничения в отношении Москвы в 2014 году из-за присоединения Крыма к России. Затем были введены дополнительные санкции из-за ситуации на востоке Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



