В США оценят Россию для будущих отношений

Президент США Джо Байден будет принимать решение о выстраивании отношений с Россией после завершения оценки американской разведкой ряда шагов, которые сделала Москва в последние годы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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По ее словам, за последнее время российский лидер Владимир Путин и должностные лица Кремля предприняли действия, которые вызывают беспокойство Вашингтона. «Поэтому Байден поручил своей команде, отвечающей за национальную безопасность, начать процесс изучения не только сообщений о хакерских атаках в ходе президентских выборов 2020 года, но и денежных вознаграждений за наших военнослужащих [в Афганистане], хакерской атаки SolarWinds, бросить на это внимательный взгляд, чтобы у нас была собственная оценка», — пояснила представитель главы государства.

Для завершения этого процесса потребуется еще несколько недель. После этого у США будет больше деталей для ответа России. «Как вы знаете, Байден беседовал с президентом Путиным около двух недель назад и не стеснялся при выражении своей обеспокоенности по поводу действий его правительства», — напомнила Псаки.

В начале февраля американский лидер заверил, что США заставят Россию заплатить за все свои действия. «Я ясно дал понять президенту Путину, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний защищать жизненные интересы нашего народа и заставлять Россию платить», — сказал он.