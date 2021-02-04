Байден пообещал заставить Россию заплатить за все

США заставят Россию заплатить за все свои действия. Об этом заявил президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте, передает РИА Новости.

«Я ясно дал понять президенту Путину, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний защищать жизненные интересы нашего народа и заставлять Россию платить», — сказал он.

Ранее Байден заявил, что Штаты сталкиваются с «решимостью России нанести ущерб американской демократии». В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан перечислил претензии Вашингтона к Москве. По его словам, в новой администрации намерены добиться того, чтобы Россия ответила за «вмешательство в американскую демократию и отравление химическим оружием граждан на территории Европы». Салливан отметил, что Москва также несет ответственность за ряд кибератак и «многие другие вещи». Помощник президента подчеркнул, что США начнут предпринимать действия против Москвы тогда, когда сочтут это необходимым.

4 февраля группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).