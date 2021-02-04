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Байден заявил о решимости России нанести ущерб американской демократии

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: TOM BRENNER / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американской демократии. Об этом он рассказал во время своего выступления в Государственном департаменте, передает ТАСС.

Байден отметил, что прошли те дни, когда США колебались в стремлении добиться последствий для тех шагов со стороны России, которые Вашингтон не считает соответствующими его интересам. Он подчеркнул, что новая администрация США будет стремиться усилить издержки для Москвы и защищать жизненно важные интересы американцев, а также их самих.

Президент добавил, что действия США в отношении России станут еще более эффективны, когда они будут работать в коалиции с другими партнерами, которые придерживаются схожих взглядов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего первого телефонного разговора с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Москва открыта для совместной работы по нормализации всего комплекса двусторонних отношений. Представители обоих государств выразили готовность к устранению накопившихся сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США на территории их стран.

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