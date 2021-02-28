Пушков ответил на заявление Байдена о принадлежности Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление президента США Джо Байдена, который отказался признавать Крым российским. Вопрос о принадлежности полуострова политик поднял в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, весь мир знает, что Крым — это Россия. «И от мнения Байдена этот исторический факт не изменится», — подчеркнул сенатор. Он отметил, что «не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить».

Пушков также напомнил, что жители Крыма давно сделали свой выбор.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «не признал и никогда не признает предполагаемую аннексию полуострова Россией» и пообещал вместе с Украиной противостоять «агрессивным действиям» Москвы. Президент добавил, что США продолжат работу с целью привлечь Москву «к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

Позднее депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что «приоритетом номер один» является 96 процентов крымчан, которые голосовали на референдуме за присоединение к России. Чтобы объективно оценить ситуацию, связанную с присоединением Крыма к России, парламентарий предложил западным политикам самим пообщаться с крымчанами, «для этого всегда двери открыты».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.