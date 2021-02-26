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В Совфеде назвали условие для начала развала НАТО

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Фото: Grigory Dukor / Reuters

Сенатор Алексей Пушков назвал условие для начала развала НАТО. Об этом член Совета Федерации написал в своем Telegram-канале.

По его словам, альянс на данный момент не отвечает ни на одну из реальных угроз западным странам, таких как коронавирус или терроризм, но при этом героически противостоит придуманным или чисто гипотетическим вызовам.

Парламентарий отметил, что с распадом СССР и восточного блока НАТО потеряла свой смысл существования. Сенатор подчеркнул, что президенту США Джо Байдену и генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу так нужна «российская угроза», потому что это «практически единственная основа для существования НАТО» и сохранения стратегического контроля Вашингтона над Европой. Он добавил, что без подобной вымышленной угрозы НАТО начнет рассыпаться.

Ранее Пушков заявил о том, что противоречия между Западом и Россией распространились на базовые ценности и приобрели цивилизационный характер. По его мнению, в таких условиях США и Европа ничего не могут предложить Москве, кроме как начать отменять санкции. Сенатор отмечает, что тем не менее на это Запад пойти не может.

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