В России призвали прекратить давление со стороны ОБСЕ

Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров призвал прекратить давление на Россию со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он заявил в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи организации, передает РИА Новости.

«На Россию не нужно давить. С Россией нужно находить точки соприкосновения», — заявил сенатор. Он предостерег ОБСЕ от превращения в организацию конфронтации в Европе.

Заместитель главы комитета Совфеда по образованию Григорий Карасин добавил, что в последние годы некоторые государства и региональные союзы «начали активно задействовать язык санкций и политико-пропагандистских нападок». Он назвал такой подход недальновидным и опасным, а также отметил, что «в такой тональности с Россией говорить абсолютно бесполезно».