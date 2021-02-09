Белоруссия предложила ОБСЕ политику «сдерживания»

Белоруссия призвала ОБСЕ проводить политику «сдерживания» по размещению иностранных войск. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны республики.

На семинаре ОБСЕ выступил начальник департамента международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов. Он заявил, что в основе политики Белоруссии лежат миролюбие и многовекторность.

Воинов перечислил меры по укреплению международной и региональной безопасности, которые предлагает Минск. В их числе — «замораживание» наращивания военных потенциалов и расходов, масштабов и интенсивности военной деятельности. В перспективе это должно снизить напряженность в регионе и повысить доверие между заинтересованными сторонами.

Белоруссия также призвала начать переговоры по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе и подтвердить запрет на размещение баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5500 километров.

Также Минск предлагает проводить политику «сдерживания» по размещению на своей территории «дополнительных военных объектов и воинских частей вооруженных сил других государств».

В начале декабря 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоился наращиванием военного присутствия НАТО у границ ОДКБ.