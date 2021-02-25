Глава Евросовета назвал срок утверждения новых санкций против России

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал срок утверждения новых санкций против России. По его словам, решение Евросоюза по ним будет принято на следующей неделе, передает РИА Новости.

Мишель напомнил, что европейские министры иностранных дел достигли политического решения по введению персональных ограничительных мер. Санкции будут направлены против лиц, связанных с осуждением Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

22 февраля Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против лиц, связанных с осуждением Навального. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что Брюссель подготовит новые антироссийские санкции в течение недели.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.