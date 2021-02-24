Захарова назвала новые санкции из-за Навального «цирком»

Решение Евросоюза о расширении санкционного списка по делу Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) — это цирк и унижение для объединения. Таким мнением поделилась представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что введение Евросоюзом новых санкций против России находится за гранью логики. «Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей со сценарием информационной кампании», — отметила она.

В понедельник, 22 февраля, стало известно, что Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против лиц, связанных с осуждением Навального. Тогда глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал Россию «соседом, который, однако, ведет себя как политический противник». Позже он рассказал, что Евросоюз подготовит новые антироссийские санкции в течение недели.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.