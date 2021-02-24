Россия пригрозила Евросоюзу асимметричным ответом на санкции

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов пригрозил европейским странам асимметричным ответом от Москвы в случае введения новых санкций. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Он заявил, что в случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Россия «не будет сидеть сложа руки» и найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал решение Евросоюза ввести новые персональные санкции против России. Он приветствовал решение ЕС о введении ограничений «за нарушение прав человека в ответ на действия, предпринятые против Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и его сторонников».

22 февраля Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против лиц, связанных с осуждением Алексея Навального. В российском МИД заявили, что этот шаг вызывает разочарование, а также назвали предлог для санкций надуманным.