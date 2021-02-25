Пушков объяснил невозможность отмены антироссийских санкций

Противоречия между Западом и Россией распространились на базовые ценности и приобрели цивилизационный характер. Об этом порассуждал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

По его мнению, в таких условиях США и Европа ничего не могут предложить Москве, кроме как начать отменять санкции, то есть по сути согласиться с присоединением Крыма к России и отказаться от поддержки Киева. «А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов — и политических, и идеологических, и по линии НАТО уже инвестировано в противостояние с Россией. Так что сей гордиев узел одним умным ходом не разрубить», — объяснил парламентарий.

Сенатор добавил, что сложившая ситуация в международных отношениях не устраивает ни одну из сторон. Так, США не могут удержать Россию в той роли, которая была уготована ей после окончания холодной войны. Евросоюз недоволен положением, поскольку ему не удается с помощью санкций изменить политику России в Донбассе, а сами ограничения обходятся дорого. Проблема России — санкции, которые сказываются на возможностях экономики и темпах ее роста.

Однако ни одна из сторон не может сдвинуть соотношение сил без риска военного конфликта. Кроме того, в современном западном мире нет фигур, способных пересмотреть «устоявшуюся, но тупиковую парадигму», заключил сенатор.

Ранее Пушков назвал «проявлением комплекса неполноценности» восхищение перед признанием российских достижений со стороны Запада. Он призвал не восхищаться тем, что успехи России признали «никому не ведомые журналисты, пишущие из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины».