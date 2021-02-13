Пушков раскрыл суть политики США

Российский сенатор Алексей Пушков раскрыл, что сутью внутриполитической жизни США стали подлоги. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Так Пушков прокомментировал обвинения, выдвигаемые в адрес бывшего президента Дональда Трампа. Он отметил, что в США не прекращаются фальсификации и манипуляции. Так, представители Демократической партии «редактируют и искажают» обращение бывшего американского лидера, чтобы обвинить его в призывах к мятежу.

«Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны», — написал сенатор, добавив, что также происходят блокировки тех, кто не согласен «играть в такую игру» и не хочет делать вид, что происходящее в политике является демократией.

Ранее Пушков отреагировал на процесс импичмента над бывшим президентом США Дональдом Трампом и предрек вице-президенту Камале Харрис пост главы государства. По его мнению, на данный момент импичмент «не вырисовывается», при этом против бывшего лидера страны интригует так называемое республиканское «антитрамповское крыло».

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.