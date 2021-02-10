Пушков назвал возможного президента США после Байдена

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на процесс импичмента над бывшим президентом США Дональдом Трампом и предрек вице-президенту Камале Харрис пост главы государства. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, на данный момент импичмент «не вырисовывается», при этом против бывшего лидера страны интригует так называемое республиканское «антитрамповское крыло».

Как считает Пушков, «раскол и интриги» среди республиканцев, возможно, отнимут у них шансы на победу в 2024 году, когда закончится первый срок президента Джо Байдена. «И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис», — отметил он.

Ранее сенат признал конституционность процесса по импичменту Трампу. Всего по итогам голосования 56 сенаторов согласились с тем, что процедура импичмента соответствует основному закону страны, 44 законодателя высказались против. При этом проголосовавшие против республиканцы дали понять, что намерены добиться оправдать бывшего президента. Для вынесения импичмента Трампу необходимо получить 67 голосов в сенате.

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.