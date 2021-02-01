В Совфеде оценили перспективы Трампа в политике

Импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу нацелен на то, чтобы окончательно выбить его из большой политики. Такую цель американских демократов назвал член Совета Федерации Алексей Пушков в интервью «Вечерней Москве».

Он напомнил, что утверждение импичмента позволит противникам Трампа исключить его участие в президентских выборах в будущем. Республиканцы в свою очередь стоят перед дилеммой: либо оставить бывшего главу государства, либо найти другого лидера, которого пока нет. «Трамп — хоть и бывший президент, но у него большая поддержка населения: 74 миллиона человек. Я думаю, никто из республиканцев даже близко не подошел бы к такой цифре», — отметил Пушков.

Кроме того, импичмент может ослабить республиканцев, поскольку они были вместе с ним у власти и занимали должности в администрации. В результате официальное отстранение Трампа подвергнет позиции партии в обществу риску, и они не смогут оправиться даже к следующим президентским выборам 2024 года.

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По мнению парламентария, если политику удастся избежать преследований со стороны демократов и импичмента, а республиканцы за три года не найдут более убедительного лидера, у него будут шансы вновь баллотироваться в президенты в 2024 году. «Трамп — человек очень импульсивный, непоследовательный и умеющий вредить порой самому себе. (...) Ближайшие перспективы у Трампа как у политика, намеренного остаться в седле, не очень хороши. Сейчас общая обстановка в США не на его стороне. Но со временем на фоне ошибок Байдена и объективных сложностей у Трампа может появиться шанс. Так что это не списанная фигура», — заключил сенатор.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала десятки участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне, теперь резолюцию рассмотрят в сенате.