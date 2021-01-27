Партию Байдена предупредили о «взрыве» в сенате из-за импичмента Трампу

Процесс импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу, который был запущен Демократической партией, одним из представителей которой является нынешний американский лидер Джо Байден, может «взорвать» сенат. Об этом демократов предупредил сенатор от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм (Lindsey Graham), передает FOX News.

По его словам, дальнейшая реализация инициативы Демпартии нанесет нации только еще больший ущерб, особенно в случае, если к процессу привлекут свидетелей, из-за чего процесс может затянуться «на недели, если не на месяцы». Грэм подчеркнул, что вторая попытка подвергнуть Трампа импичменту является непродуманной, а также нарушает установленные законом нормы. В связи с этим он призвал демократов как можно скорее покончить с подобной «пародией», приняв во внимание тот факт, что Трамп уже и так покинул президентский пост.

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«Мы должны убедиться, что этот процесс никогда никуда не продвинется... Потому что я не хочу узаконивать процесс импичмента, используемый в палате представителей. Я думаю, что он представляет собой опасность для демократии и самого института президентства», — заявил сенатор.

Грэм также отметил, что для него стала большим разочарованием позиция Байдена по данному вопросу. Как уточнил сенатор, нынешний президент мог бы легко положить конец этому процессу и оставить все в прошлом, однако вместо этого он предпочел остаться в стороне, несмотря на свои призывы к единению страны, озвученные в ходе инаугурационной речи.

Ранее в январе стало известно, что сенат США отложил рассмотрение импичмента Трампу до 9 февраля. При этом требование признать процесс по импичменту незаконным было отклонено. До этого американские сенаторы принесли присягу на процессе по импичменту экс-президенту. Сам Трамп в свою очередь уже начал переговоры с юристами, чтобы выработать стратегию защиты на предстоящих слушаниях.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало второй попыткой отстранить политика от должности. Он стал первым президентом США, который подвергся процедуре импичмента во второй раз, тем более после сложения полномочий. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты.