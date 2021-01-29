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В Конгрессе США нашли «внутренних врагов»

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Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
Фото: Tom Brenner / Reuters

Спикер палаты представителей Конгресса США, демократка Нэнси Пелоси захотела получить от государства больше денег на обеспечение безопасности в Капитолии и его защиту от «внутренних врагов». Об этом в пятницу, 29 января, сообщает The Independent.

По словам Пелоси, после штурма Капитолия, который предприняли сторонники 45-го президента США Дональда Трампа в начале января, все больше членов Конгресса начинают беспокоиться по поводу своей безопасности. При этом, считает политик, Капитолий может столкнуться с угрозой не только внешней, но и внутренней.

«Это значит, что у нас есть члены Конгресса, которые хотят принести в здание оружие и которые угрожали расправой другим членам Конгресса», — пояснила спикер палаты представителей. По ее мнению, в таких условиях необходимо увеличить финансирование системы безопасности Капитолия.

Точную сумму требуемых дополнительных средств политик не назвала. Кого именно она считает внутренними врагами, Пелоси также не уточнила.

Как пишет The Independent, с подобным заявлением Пелоси выступила после того, как начальник полиции Капитолия предложил усилить защиту здания, в том числе за счет размещения в непосредственной близости от него готовых резервных сил и установки вокруг него постоянного ограждения. На данный момент, после попытки штурма, Капитолий окружают временные ограждения.

По данным издания, ранее в январе ряд законодателей, поддержавших импичмент Трампу, начали получать угрозы в свой адрес. Также стало известно, что депутат палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин поддерживала в Facebook насилие против демократов: в частности, лайки с ее официальной страницы стоят на комментариях, призывающих к насилию против бывшего президента Барака Обамы и самой Пелоси. Кроме того, некоторые представители Республиканской партии активно возражали против необходимости проходить через рамки металлоискателей, которые недавно установили перед входом в зал палаты представителей.

Протестующие против итогов выборов сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Задержаны десятки людей, погибли пять человек.

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