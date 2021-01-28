Депутат Конгресса США попыталась заставить мусульманок присягать на Библии

Депутат палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин отметилась крайне неполиткорректным поведением до того, как была избрана: она поддерживала в Facebook насилие против демократов и хотела заставить депутатов-мусульманок присягать на должность на Библии, а не на Коране. Об этом сообщает CNN.

До того, как получить место в Конгрессе, Грин поставила десятки лайков на посты с разнообразными теориями заговора — в частности, она с интересом отреагировала на предположения о том, что бывший президент Билл Клинтон сатанист и педофил, а демократические элиты облегчают въезд мигрантам, чтобы торговать их детьми в качестве секс-рабов.

Среди других постов с конспирологическими теориями, на которых нашли лайки политика — предположение о том, что массовый расстрел в школе Сэнди Хук был постановкой, устроенной ради запрета на огнестрельное оружие. Кроме того, лайки с ее официальной страницы стоят на комментариях, призывающих к насилию против политиков-демократов Барака Обамы и Нэнси Пелоси.

Было опубликовано также видео, где она настаивает на том, чтобы депутаты-мусульманки Ильхан Омар и Рашида Тлаиб при вступлении в должность дали присягу на Библии, а не на Коране, и утверждает, что если они этого не сделали, то они на самом деле не официальные лица. Как отмечает CNN, это противоречит основному закону США: даже президент не обязан присягать именно на Библии.

Член палаты представителей Джимми Гомез выдвинул резолюцию об исключении Грин из Конгресса. Она возмутилась всем произошедшим и заявила, что ее страницу вели специально нанятые люди — они ставили много лайков и делали много постов, а CNN обратила внимание только на конкретные вещи. По ее словам, это «заказная статья» с целью опорочить ее репутацию.