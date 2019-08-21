Трамп обвинил евреев-демократов в глупости или предательстве

Американские евреи, голосующие за Демократическую партию, либо недостаточно информированы, либо демонстрируют «серьезную нелояльность». Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, сообщает Axios.

Это заявление прозвучало во время беседы с журналистами в Овальном кабинете в резиденции главы США. Трамп комментировал тот факт, что Израиль запретил въезд Рашиде Тлаиб и Ильхан Омар, мусульманкам-депутатам Палаты представителей.

«Я не могу поверить, что мы вообще это обсуждаем. Такое сложно было себе представить несколько лет назад — сокращать помощь Израилю из-за двух человек, которые ненавидят Израиль и ненавидят евреев. До чего дошла Демократическая партия? Как они могут ставить этих двоих выше Израиля? Я думаю, любые евреи, голосующие за демократов, либо абсолютно не осведомлены, либо показывают серьезную нелояльность».

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Как сообщает CNN, эта ремарка возмутила многих представителей еврейской общины Соединенных Штатов. Они посчитали, что, говоря о лояльности, президент имеет в виду не еврейское, а американское государство — и таким образом поддерживает известный антисемитский стереотип о «двойной лояльности» евреев.

По данным издания, за Демократическую партию голосует примерно 79 процентов еврейского населения США. Эта цифра существенно увеличилась после победы Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Ильхан Омар, семья которой бежала в США из Сомали, ранее была уличена в «антисемитских» высказываниях, направленных против Израиля, однако извинилась за них. Она также обвиняла президента в поддержке белых нацистов и призывала к его импичменту после того, как тот предложил ей «убираться домой».

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