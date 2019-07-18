Трамп посмеялся над своим импичментом из-за оскорбления небелых женщин

Президент США Дональд Трамп посмеялся над голосованием по отстранению его от должности из-за оскорбительных комментариев в адрес небелых женщин в Конгрессе. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

«Это, вероятно, наиболее смешной и напрасно отнимающий время проект из всех, над которыми мне когда-либо приходилось работать», — заявил американский лидер, добавив, что такое не должно случиться с другим президентом.

Трамп напомнил, что при нем США пережили величайший экономический бум, было создано наибольшее число рабочих мест, произошло сильнейшее понижение налогов, а также перестроена система вооруженных сил. Резолюция по импичменту была отклонена голосами 322 конгрессменов, 95 выступили за ее рассмотрение, один человек воздержался.

16 июля с требованием импичмента Трампа выступила конгрессвуман, уроженка Сомали Ильхан Омар. По ее мнению, американский лидер нарушает основополагающие права человека, а его администрация — самая коррумпированная. За день до этого Трамп призвал «"прогрессивных" женщин-демократов из Конгресса» вернуться в свои страны. «[Они] изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, (...) а теперь громко и злобно рассказывают народу Соединенных Штатов, самой великой и могущественной нации, о том, каким должно быть наше правительство», — утверждал он.

30 мая стало известно, что в Конгрессе задумываются в том числе и об импичменте нынешнего президента США. Отмечалось, что окончательное решение будет принято, когда политики изучат результаты расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре Трампа с российской стороной.

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