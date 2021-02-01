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Пушков спрогнозировал усилия Байдена по отрыву постсоветских стран от России

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских стран от России. Об этом он заявил в интервью «Вечерней Москве».

По прогнозу сенатора, новая американская администрация сконцентрируется на Белоруссии, Узбекистане, Армении и Казахстане. «Эта линия представляет для нас серьезный вызов, меняет диспозицию, которая была на карте Европы до 2014 года, и ставит перед нами качественно новые задачи по сохранению нашего влияния в странах, являющихся нашими союзниками», — пояснил Пушков.

Кроме того, Вашингтон хочет усилить военное сотрудничество с Киевом. Так, Украина может получить наступательное вооружение, а на ее территории могут появиться военно-морские базы США. По его мнению, США будут активно интегрировать страну в западные военные структуры, пытаясь превратить его в неофициального члена НАТО.

В итоге соперничество с Россией на постсоветском пространстве может стать новым фактором обострения отношений с США. Он призвал Москву также сделать необходимые выводы.

Ранее Пушков высмеял законопроект о борьбе с проявлениями сексизма, который внесли в Верховную раду Украины после победы Байдена на президентских выборах. Он счел, что таким образом украинские депутаты «выслуживаются» перед американскими демократами, и предложил переименовать политическую партию «Слуга народа» в «Слуги Байдена».

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