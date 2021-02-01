Пушков спрогнозировал усилия Байдена по отрыву постсоветских стран от России

Член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских стран от России. Об этом он заявил в интервью «Вечерней Москве».

По прогнозу сенатора, новая американская администрация сконцентрируется на Белоруссии, Узбекистане, Армении и Казахстане. «Эта линия представляет для нас серьезный вызов, меняет диспозицию, которая была на карте Европы до 2014 года, и ставит перед нами качественно новые задачи по сохранению нашего влияния в странах, являющихся нашими союзниками», — пояснил Пушков.

Кроме того, Вашингтон хочет усилить военное сотрудничество с Киевом. Так, Украина может получить наступательное вооружение, а на ее территории могут появиться военно-морские базы США. По его мнению, США будут активно интегрировать страну в западные военные структуры, пытаясь превратить его в неофициального члена НАТО.

В итоге соперничество с Россией на постсоветском пространстве может стать новым фактором обострения отношений с США. Он призвал Москву также сделать необходимые выводы.

Ранее Пушков высмеял законопроект о борьбе с проявлениями сексизма, который внесли в Верховную раду Украины после победы Байдена на президентских выборах. Он счел, что таким образом украинские депутаты «выслуживаются» перед американскими демократами, и предложил переименовать политическую партию «Слуга народа» в «Слуги Байдена».