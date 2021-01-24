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Пушков высмеял попытку украинских депутатов получить одобрение у Байдена

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял попытку украинских депутатов из партии «Слуга народа» зарекомендовать себя в глазах победивших в США демократов и получить одобрение у нового президента Джо Байдена.

Политик прокомментировал законопроект о борьбе с проявлениями сексизма, который внесли в Верховную раду Украины после победы Байдена на президентских выборах. Он считает, что таким образом украинские депутаты «выслуживаются» перед американскими демократами, и предложил переименовать политическую партию «Слуга народа» в «Слуги Байдена».

Пушков предположил, что депутаты не учли все аспекты при внесении подобного законопроекта, к примеру, не заложили бюджет на постройку отдельных туалетных кабинок для трансгендеров и людей третьего пола. «Недорабатывают в Киеве. Приедет Байден — надерет своим слугам хвоста», — съязвил политик.

Ранее Пушков назвал ошибку Дональда Трампа на президентских выборах. По его мнению, американский лидер промахнулся, когда «сделал ставку на голоса».

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