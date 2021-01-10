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Пушков заявил об угрозе российскому суверенитету

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что блокировка страницы президента США Дональда Трампа в Twitter угрожает российскому суверенитету. Об этом он порассуждал в Telegram-аккаунте.

Парламентарий заверил, что российские власти будут делать серьезные выводы из этой ситуации. «Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — констатировал он.

По словам Пушкова, уже понятно, как американские сетевые гиганты «действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США».

Ранее сенатор обвинил американские интернет-площадки в цензуре. «Когда свобода слова невыносима, игра в нее прекращается. Зато можно свободно призывать посадить действующего президента и обвинять его черт знает в чем», — пояснил он.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт президента США. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

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