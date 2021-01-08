Россия
 
Последние новости
Трамп осудил сторонников за штурм Капитолия и пообещал передать власть Байдену
Второй министр США подала в отставку после атаки на Капитолий
Юрист устроил стрим во время штурма Капитолия и лишился работы
Покраснение языка оказалось симптомом опасного заболевания
Большинство американцев увидели в штурме Капитолия угрозу демократии
Трампа разблокировали в Twitter
Россиянам объяснили порядок уплаты налога по вкладам
В Турции пару изнасиловали и убили на примирительном ужине
ГБР Украины заинтересовалось «тайной вакцинацией» от COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Пушков прокомментировал блокировку Трампа в соцсетях

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал блокировку президента США Дональда Трампа в таких соцсетях, как Facebook, Instagram, Twitch и Twitter. Своим мнением российский сенатор поделился в Telegram-канале.

«Когда свобода слова невыносима, игра в нее прекращается. Зато можно свободно призывать посадить действующего президента и обвинять его черт знает в чем», — подчеркнул Пушков, обвинив американские интернет-площадки в цензуре.

Ранее ряд крупнейших соцсетей заблокировал аккаунт Трампа. Кроме того, Twitter и YouTube заблокировали видео, в котором он обратился к протестующим у Капитолия, призвал их отправиться домой и заявил об «украденных» у него выборах. Позднее аккаунт американского лидера в Twitter был разбанен.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Twitter заблокировал аккаунт Трампа
Трамп опубликовал видеообращение к протестующим в Вашингтоне сторонникам
Пушков констатировал развал гражданского мира в США