Пушков прокомментировал блокировку Трампа в соцсетях

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал блокировку президента США Дональда Трампа в таких соцсетях, как Facebook, Instagram, Twitch и Twitter. Своим мнением российский сенатор поделился в Telegram-канале.

«Когда свобода слова невыносима, игра в нее прекращается. Зато можно свободно призывать посадить действующего президента и обвинять его черт знает в чем», — подчеркнул Пушков, обвинив американские интернет-площадки в цензуре.

Ранее ряд крупнейших соцсетей заблокировал аккаунт Трампа. Кроме того, Twitter и YouTube заблокировали видео, в котором он обратился к протестующим у Капитолия, призвал их отправиться домой и заявил об «украденных» у него выборах. Позднее аккаунт американского лидера в Twitter был разбанен.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.